2019/07/26 | 12:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من طاقم ناقلة النفط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تطلق سراح 9 هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تطلق سراح 9 هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).