2019/07/26 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: عصابة تسرق ذهب بقيمة 30 مليون دولار! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 12:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: عصابة تسرق ذهب بقيمة 30 مليون دولار!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: عصابة تسرق ذهب بقيمة 30 مليون دولار!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).