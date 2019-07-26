إيران تسمح للهند بزيارة محتجزي ناقلة النفط البريطانية

2019/07/26 | 12:14

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بغداد :سومر نيوز

قال السفير الإيراني لدى بريطانيا، إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطان...

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