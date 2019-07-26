2019/07/26 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني اعلنت قيادة شرطة محافظة الانبار، اليوم الجمعة، القبض على ستة اشخاص يتاجرون ويتعاطون المخدرات في الانبار.وقالت في بيان تلقى المركز الخبري الوطني نسخة منه، إن مفارز قسم المخدرات تمكنت من القاء القبض على ستة اشخاص في قضاء الرطبه ومدينة الرمادي ومدينة الفلوجة من المتاجرين والمتعاطين للحبوب والسموم المخدرة”.وأوضحت أن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ​ القبض على ستة اشخاص يتاجرون ويتعاطون المخدرات في الانبار المركز الخبري الوطني.

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