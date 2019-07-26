النائب علاء الربيعي: لن نسمح أن تكون ثروات العراق لعبة سياسية

2019/07/26 | 12:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب علاء الربيعي، انه لن يسمح أن تكون ثروات العراق لعبة سياسية.

وقال الربيعي في بيان ان على وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية تقديم تقرير مفصل لحجم الاموال المصروفة وصادرات النفط من اقليم كردستان خلال مدة اقصاها اسبوع من الان، مبينا ان هذه المطالبة تأتي كون تلك الثروات والاموال ملك لأبناء الشعب العراقي جميعاً ولن تكون حكراً لطرف على حساب طرف اخر.

واكد الربيعي ان تلك المطالَب لا تمثل استهداف او تحدي لأي طرف او مكون مطلقاً وإنما هي دعوة للحكومة الاتحادية لكي تتعامل بشفافية عالية فضلا عن دعوتها لأبعاد ثروات العراق عن كل محاباة او صراعات او خلافات هدفها سياسي وغايتها مغازلة بعض الأطراف.

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