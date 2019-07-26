الربيعي يطالب بكشف حجم صادرات نفط الاقليم

2019/07/26 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب عضو مجلس النواب علاء الربيعي وزيري النفط والمالية بكشف حجم

أموال صادرات النفط من إقليم كردستان .

الربيعي قال إن ما جرى خلال المدة الماضية من صرف أموال ل‍كردستان

دون معرفة العائدات وعملية بيع النفط من كردستان تمثل حالة فوضى

حكومية واضطراب اداري ، مبينا ان هذه المطالبة تأتي كون تلك الثروات

والأموال ملك لأبناء الشعب العراقي جميعاً ولن تكون حكراً لطرف على

حساب طرف اخر .

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