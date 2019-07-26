2019/07/26 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قالت وزيرة الدفاع الفرنسية إن بلادها تخطط لإطلاق أقمار مراقبة صغيرة لتعزيز حماية الأقمار الصناعية الفرنسية اعتبارا من عام 2023 ، فيما يعكس تصعيدا في سباق تسليح الفضاء.وأضافت الوزيرة، فلورنس بارلي، أن بلادها لا تنزلق إلى سباق تسلح، وأن تأسيس “قيادة فضاء” فرنسية جديدة، والتي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، هو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرنسا تخطط لنشر “عيون صغيرة ومخيفة في الفضاء” وكالة خطوة برس.

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