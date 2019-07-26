2019/07/26 | 12:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد وزير الشباب والرياضة احمد رياض ، ملعب “نقش جهان” لكرة القدم في مدينة اصفهان الايرانية .وذكر مصدر اليوم :” ان وزير الشباب والرياضة احمد رياض قد وصل والوفد المرافق له أمس الخميس الى محافظة اصفهان ، وكان في استقباله كبار المسؤولين بالمحافظة “.وقام الوزير بتفقد ملعب “نقش جهان” الخاص بنادي سباهان والذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب و الرياضة يتفقد ملعب “نقش جهان” في اصفهان) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب و الرياضة يتفقد ملعب “نقش جهان” في اصفهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).