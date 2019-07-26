حق.. ليس امتيـاز

2019/07/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وداد فرحان - سيدني

الحقوق ليست امتيازات تمنح بمنة وتوسل ومناشدات، وليست مكرمة يتباهى بها المسؤول كمنجز متحقق، ولن تكون دجاجة الحصة ولا العدس الرمضاني الذي يفصل بينهما دهور.



لا أعرف لماذا لا تسن القوانين بشكل يتمتع بها جميع العراقيين على قدم وساق.



ولماذا يطالب صاحب الحق بحقه وفق منافذ الاعلام والتوسط واستمالة المسؤول.



نحن نعلم أننا في ظلام القوانين وإهمالها شرائح مهمة من المجتمع، وعلينا إيقاد شمعة هنا وفانوس هناك لنبدد هذا الظلام.



ما يدعوني إلى كتابة هذه السطور، هو استجابة رئيس البرلمان العراقي لمناشدة خصت القامة الأدبية العالية الأديب الكبير "جمعة اللامي" لمنحه راتبا تقاعديا، فتحول الحق الى منجز وامتياز.



وفي الوقت الذي نثمن به مثل هذه الاستجابة، نثير الانتباه الى أعداد غفيرة حملوا حقائب هجرتهم وانتشروا في أصقاع الأرض، كانت لهم أدوار مختلفة في الثقافة والفن والأدب وجوانب أخرى، لقد أقرضوا الوطن جهدهم ولمعان نتاجهم، وعند مطالبة الوطن برد الدين لهم، قلب لهم "الوطنيون" ظهر المجن، ولا من شاف ولا من سمع.



فاذا كان من يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له؟ لم لا يكون الوطن الذي يعبد فيه الله يضاعف قرضهم، أو على أقل تقدير، يعيده كما هو دون أن يضطر صاحب الحق إلى مناشدة المسؤولين؟

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