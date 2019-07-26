سيمفونية الإنسانية

2019/07/26 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سحر أحمد علي الحارة

يَضرِب ليُطرِب ..يضرب إيقاعاته على مفاتيح معزوفة موسيقية شامية عريقة..وبقلب هدهدي أبيض..ومازالت شامنا شام المحبة والسلام ..شام بيت العز والمجد والأمان والوئام..إنها تُعِدُّ أعظم سمفونية إنسانية عالمية !مازال خدّ السّوري الأيمنيتقدم على الخد الأيسريهتفان لبراءته وسلميته وتمسكه بجذور دياره وأرضه ..مازال الجندي الشّامييتايع وقائع الشريط الموسيقي بإيحاءاتالتسامح والتصافح ..بآلات محلية الصنع ماليست مستوردة ..أوتارها شريط رباط، وأدواتها بُكَلٌ وخَوذةٌ وبوطٌوزنادُ الأوتاد وقت الطلب،يجود محبة قبل آخر نفس ضاغط !!محبة لايعرفها إلا مواطن صدق الله وبلاده،إنها تكون على أحسن حالها كلما اشتد صوت الأرض،تلك الأرض التي تعرف جيدا أقدام أصحابها،وتتنكر بقزازة لأقدام الدخلاء والخونة..تَضربُ فتطربُ إيقاعاٌ ودفاعاً آلاتٍ نفيسةأدواتها أصابع جيش ذي ريادة،وشعب من إرادة، وقائد لبس مكارم الأخلاق قلادة!ألحان سامية يفوح صداها عبقانزيف دموي من شعب آمن في بيته،في عمله، في دور العبادة !سمفونية سلمية إنسانية ..



ليست من" بيت هوفن "ولكن هذه المرة من "بيت دمشق" الطربي الغمامي..انطلقت تشق عباب الضجيج العالمي المضطرب ..أثارت جدلا صاخبا، ولكنه جدل فلسفة إرادة الحياةالذي صنفوه مابين حزين وبهيج !!يحضرني قول حكيم: إن كل من يساوم "يفاوض"على حق من حقوق الأمة فاعرف أنه دخيلخان على الأقل الأرض المضيفة !!ومازال الجندي الشامي يُطربنا بوقعِ سمفونيةٍفِطرته الإنسانية ..ذلك عندما يسقي أسيره القاتل الحاقدماءه وهو أشد عطشا !!إنها أعذب سمفونية إنسانية سمعها العالم كله،وكان من كان من رفض حتى الاستماع لها !بل لوكان بقلبه حيز صغير من الضميرلكان تبدل الواقع المرير الطويل المنتظر بالفرج !أيها الفارس أيها البطل الأسطوري المعجزة .."جندي الشام" أطربنا وزدنا طربابما تجود مفاتيح آلاتك وادواتك الموسيقيةالمتواضعة النبيلة ..شد أوتار الأمان ..احزم النفس الطيبة..اضغط على زنادِك وتَحدَّ بكرمِ خصالِكهذا المعتدي الدخيل.الله .الله ماأجملهامن روائع السمفونيات الأبدية الخالدة..تفيض بالروح غذاء نفسياً وروحياً..بدأت بكلمة وانتهت بلحن الأمل السعيد ..وإنني أبكي..ولكن دموع فرح حالمة بالرجوع ..أبكي ..أصلّي..تراتيل خشوعفلتحرسكم ملائكة السّلامة.جيشنا الصامد..ملائكة الإنسانية !!؟ **

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