منفذ المنذرية في خانقين يسجل اعلى معدلات السفر الى المدن السياحية في ايران

2019/07/26 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى معدلات عالية بالسفر الى ايران .وقال مصدر :” ان منفذ المنذرية الحدودي ، شمال شرق بعقوبة ، سجل معدلات عالية في السفر الى ايران تعد الاكبر في تاريخ محافظة ديالى ” .واضاف :” ان تدني تكاليف السفر والسياحة يعد عاملا مهما في تدفق الالاف من العراقيين ، […]

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