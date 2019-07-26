شرطة ذي قار تلقي القبض على متهمين بقضايا جنائية مختلفة

2019/07/26 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار

أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على 27 متهما مطلوبا بقضايا مختلفة في المحافظة.



وذكرت المديرية في

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