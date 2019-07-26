السعودية في اليمن بين فكي كماشة

2019/07/26 | 12:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ ان أعلنت الامارات بداية الشهر الجاري خفض قواتها في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة "إعادة انتشار " وجدت السعودية نفسها تحت ضغط الميدان

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