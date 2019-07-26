كربلاء :حملة مرورية تستهدف سائقي السيارات الخصوصي والتي تعمل كسيارات اجرة

2019/07/26 | 12:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة مرور كربلاء انها تقوم بحملة مكثفة على سائقي السيارات الخصوصي والتي تعمل كسيارات اجرة للحد من هذه الظاهرةوقال بيان لمرور كربلاء حصلت وكالة نون الخبرية على نسخته انه وحسب اوامر وتوجيهات مدير عام المرور اللواء زهير عبادة الخفاجي وبتوجيه مباشر من قبل العميد نور بدر النوري مدير مرور كربلاء قام قسم قاطع مرور البلدة بحملة مكثفة على سائقي السيارات الخصوصي والتي تعمل كسيارات اجرة للحد من هذه الظاهرة

واضاف البيان كما ستكون هناك محاسبة للسيارات الاجرة المخالفة بمخالفات متنوعة ومنها عدم حمل السائق لاجازة سوق عمومي تخوله قيادة المركبة وسنوية مركبة نافذة وعدم حمل مستمسك يثبت عائدية المركبة للسائق وباقي المخالفات الاخرى.

وكالة نون خاص

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