الرافدين يحدد الفروع المشمولة في الحصول على قروض بسماية

2019/07/26 | 12:36

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

حدد مصرف الرافدين، فروعه المشمولة بالحصول على قروض شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية السكني في بغداد.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إن "الفروع المخصصة لمنح قروض بسماية هي (الباب الشرقي, الفردوس، الأمين، المستنصر، حي الزهراء، الخلفاء، براثا، القصر الأبيض، الحي العربي، حي العامل)".

وأشار الى انه "لوحظ في الآونة الأخيرة وجود زخم كبير لبعض هذه الفروع في التقديم على الوحدة السكنية لبسماية فيما الفروع الاخرى تشهد إقبالاً متواضعاً".

ودعا البيان "المواطنين الى عدم التركيز على فرع دون آخر في التقديم على الوحدة السكنية وان الفروع التي تم تحديدها تخضع جميعها لنفس الشروط والضوابط في عملية المنح ولا تختلف عن فرع لآخر".





وأضاف ان "عملية منح القروض تتم وفق الضوابط والشروط الميسرة بهدف الإسهام في دعم الإسكان ومعالجة أزمة السكن ضمن التوجه الحكومي لذلك".

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