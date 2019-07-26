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الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد وحفظ أمن الملاحة بالمنطقة


الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد وحفظ أمن الملاحة بالمنطقة
2019/07/26 | 12:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد وحفظ أمن الملاحة بالمنطقة

 

يتبع.

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