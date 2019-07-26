2019/07/26 | 12:37

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الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة وقف التصعيد وحفظ أمن الملاحة بالمنطقة

يتبع.



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