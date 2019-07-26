2019/07/26 | 12:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك/ المركز الخبري الوطني-NNC قال رئيس حزب تركمان أيلي في محافظة كركوك رياض صاري اليوم الجمعة، إن المكون التركمان في كركوك ليس لديه ثقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات لمجلس محافظة كركوك، مشيراً أننا كمكون لتركمان نطالب بإعادة ترتيب أعضاء المفوضية لمكتب مفوضية انتخابات كركوك.وقال صاري لـ”المركز الخبري الوطنيNNC”، إن” انتخابات مجلس محافظة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب تركماني يؤكد : ليس لدينا ثقة بالمفوضية ونطالب بإعادة ترتيب أعضائها المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب تركماني يؤكد : ليس لدينا ثقة بالمفوضية ونطالب بإعادة ترتيب أعضائها) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب تركماني يؤكد : ليس لدينا ثقة بالمفوضية ونطالب بإعادة ترتيب أعضائها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).