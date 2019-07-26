نزوح عشرات العوائل من قرى حدودية في ديالى بسبب شحة المياه

2019/07/26 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المجلس المحلي في ناحية مندلي في محافظة ديالى عن نزوح العشرات من العوائل ضمن القرى الحدودية مع ايران ، بسبب شحة المياه.وقال حيدر المندلاوي :” ان عشرات العوائل نزحت من القرى الحدودية القريبة من ايران ضمن قاطع ناحية مندلي ، بسبب قلة مياه السقي نتيجة التجاوزات على الانهر الاروائية التي تسببت بتراجع الزراعة […]

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