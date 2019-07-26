نائب: لن نسمح بأن تكون ثروات البلد لعبة سياسية

2019/07/26 | 12:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

شدد النائب علاء الربيعي، على عدم السماح بأن تكون ثروات البلد لعبة سياسية، لافتا الى ان صرف أموال لكردستان دون معرفة العائدات وعملية بيع النفط من الاقليم تمثل حالة فوضى حكومية.





وقال الربيعي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على وزيري النفط والمالية في الحكومة الاتحادية تقديم تقرير مفصل لحجم الاموال المصروفة وصادرات النفط من اقليم كردستان خلال مدة اقصاها اسبوع من الان”.





وأضاف، ان “هذه المطالبة تأتي كون تلك الثروات والاموال ملك لابناء الشعب العراقي جميعاً ولن تكون حكراً لطرف على حساب طرف اخر”.

وأكد الربيعي، ان “ما جرى خلال المدة الماضية من صرف أموال لكردستان دون معرفة العائدات وعملية بيع النفط من كردستان تمثل حالة فوضى حكومية واضطراب اداري أدخلنا في دوامة صراع سياسي نتيجة توافقات جزء منها شخصية وجزء مجهول التوجه”.





وتابع، “اننا لن نسمح أن تكون الثروات لعبة سياسية”، مبينا ان “تلك المطالَب لا تمثل استهداف او تحدي لاي طرف او مكون مطلقاً وإنما هي دعوة للحكومة الاتحادية لكي تتعامل بشفافية عالية، فضلا عن دعوتها لابعاد ثروات العراق عن كل محاباة او صراعات او خلافات هدفها سياسي وغايتها مغازلة بعض الأطراف”.

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