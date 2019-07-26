“بالوثيقة”.. حكومة بغداد تمنح كردستان 453 مليار دينار لصرف رواتب موظفيها

2019/07/26 | 12:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق منحت وزارة المالية العراقية، حكومة اقليم كردستان مبلغاً قدره 453 مليار دينار، وذلك من اجل صرف رواتب موظفي الاقليم، وفقاً لوثيقة حصلت عليها “يس عراق”.

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