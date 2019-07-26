2019/07/26 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريركشفت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة ديالى عن تعاطي وإدمان النساء للمخدرات في المحافظة، مشيرةً إلى صعوبة الحصول على إحصائية بسبب انغلاق المجتمع وعشائريته.

حقوق الإنسان: هناك معلومات وردتنا حول تعاطي وإدمان نساء في المحافظة، ولكن للأسف لم نستطع الحصول على أعداد وإحصائيات كون المجتمع عشائري ومنغلق

قال مدير مكتب المفوضية في ديالى صلاح مهدي في تصريحات صحفية تابعها "ألترا عراق"، إن "فرقنا مستمرة بمتابعة ملف المخدرات داخل محافظة ديالى، ولديها عدة خطوات للحد من تعاطيها عبر إقامة ورشات تثقيفية وتوعوية للشباب والمراهقين".

اقرأ/ي أيضًا: من الترانزيت إلى الاستهلاك..



المخدّرات تتسلّل إلى حقائب طالبات العراق

أضاف مهدي أن "هناك معلومات وردتنا حول تعاطي وإدمان حتى نساء في المحافظة، مستدركًا "ولكن للأسف لم نستطع الحصول على أعداد وإحصائيات لأن المجتمع عشائري ومنغلق، وهو الأمر الذي يمنع الجهات المعنية من الكشف عن تلك الأعداد".

تابع "يتوجب تشديد الإجراءات القانونية للحد من المخدرات وليس تخفيفها كعقوبة دفع الغرامة التي يستطيع من يتعامل بتلك المواد أن يدفعها كون المال آخر مايفكر به"، مطالبا بـ"تشديد القوانين الرادعة والإجراءات على الجامعات والمدارس والمقاهي لمتابعة تجارة وتعاطي المواد المخدرة والقضاء عليها داخل المحافظة".

اقرأ/ي أيضًا:

المخدرات من الأرجنتين!..



ماذا عن "ساهون" إيران؟: عبد المهدي يثير سخرية عارمة

"خشخاش لو خروع"..



جدل جديد بطله المخدرات والإجراءات الحكومية!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لا أحد يعرف الإحصائية".. النساء مستهلكات للمخدرات في ديالى!) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لا أحد يعرف الإحصائية".. النساء مستهلكات للمخدرات في ديالى!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).