محكمة التمييز توجب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة بغداد

2019/07/26 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت محكمة التمييز وجوب معاقبة القاضي الذي يلجأ لوساطة شخصية أو وظيفية، لافتة إلى أن هذه الأفعال تبعث الريبة في استقامة القضاة وتثلم استقلال القضاء.وأكد مبدأ تمييزي للمحكمة حصل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى على نسخة منه أن “توسط القاضي لدى جهات غير قضائية سواء في الجوانب الشخصية او الوظيفية يشكل اساءة للقضاء ويثلم […]

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