قائد عسكري ايراني: نتدخل بقوة عند شعورنا بأي مخاطر

2019/07/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات طيران الجيش الايرانية العميد يوسف علي قرباني أن القوات المسلحة للبلاد تتدخل بقوة في اية مواقع تشعر فيها بالمخاطر من قبل الاعداء

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