2019/07/26 | 13:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحج العراقية: 39 الف حاج يتواجدون حاليا في الديار المقدسة منهم 26 الفا في مكة المكرمة و 13 الفا بالمدينة المنورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 13:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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