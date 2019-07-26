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الحج العراقية: 39 الف حاج يتواجدون حاليا في الديار المقدسة منهم 26 الفا في مكة المكرمة و 13 الفا بالمدينة المنورة


الحج العراقية: 39 الف حاج يتواجدون حاليا في الديار المقدسة منهم 26 الفا في مكة المكرمة و 13 الفا بالمدينة المنورة
2019/07/26 | 13:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحج العراقية: 39 الف حاج يتواجدون حاليا في الديار المقدسة منهم 26 الفا في مكة المكرمة و 13 الفا بالمدينة المنورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/26 | 13:05.

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