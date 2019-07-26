نواب الأقليات في نينوى يطالبون الحكومة بتمثيل أوسع لهم في مجلس المحافظة – فيديو

2019/07/26 | 13:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نواب الاقليات عن محافظة نينوى الحكومة ومجلس النواب مراعاة وجود المكونات الرئيسة في المحافظة كونها تعاني من سياسة الاقصاء والتهميش في اختيار المناصب الادارية المحلية والعليا، مؤكدين على ضرورة ان يكون للمسيح والشبك والتركمان دور اكبر في المحافظة.

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