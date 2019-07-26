تعديلات على قانون الانتخابات المحلية في العراق تفتح الباب لمزيد من التزوير

2019/07/26 | 13:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانتخابات التي يعتبرها القائمون على العملية السياسية في العراق “مفخرة التجربة الديمقراطية” ليست في الحقيقة سوى أكبر مطعن في العملية ذاتها نظرا

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