التعذيب مستمر في سجونِ النجف

2019/07/26 | 13:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد رئيس #المفوضية العليا لحقوق الإنسان #عقيل_الموسوي، اليوم الجمعة، استخدام #التعذيب الجسدي كطريقة في انتزاع الاعترافات في سجون النجف.وذكر الموسوي في بيان أن «المفوضية تتابع […]

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