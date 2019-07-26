2019/07/26 | 13:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QajwLQEzIyU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حملة تطوعية لطلاء الجدران في شوارع مدينة الناصرية #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حملة تطوعية لطلاء الجدران في شوارع مدينة الناصرية #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).