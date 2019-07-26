2019/07/26 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعيد_مضيه تسمرنا، بنفوس مجرحة، امام شاشة التلفزيون نراقب أشداق آليات الهدم أشبه ما تكون بأسنان سمكة القرش تلتهم ضحيتها في عرض البحر غير عابئة بمساءلة أو حساب.
فضائية الميادين، مشكورة ، فتحت شاشتها منذ الصباح الباكر تنقل من الموقع كواسر الاحتلال تقتلع أطنان الحجارة من مداميكها .
والشعب الفلسطيني ليس له سوى مراقبة الهدم في كيانه الوطني تتوعده بنحر مصيره الوطني ؛ وعلى المذبحه يتألق مصير الاستيطان اليهودي بموج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد مضيه - إسرائيل بلا رادع.. ومسئولية هزال المواجهة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فضائية الميادين، مشكورة ، فتحت شاشتها منذ الصباح الباكر تنقل من الموقع كواسر الاحتلال تقتلع أطنان الحجارة من مداميكها .
والشعب الفلسطيني ليس له سوى مراقبة الهدم في كيانه الوطني تتوعده بنحر مصيره الوطني ؛ وعلى المذبحه يتألق مصير الاستيطان اليهودي بموج......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد مضيه - إسرائيل بلا رادع.. ومسئولية هزال المواجهة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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