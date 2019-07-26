رسمياً.. القوة الجوية يتراجع عن التعاقد مع المدرب علي هادي

2019/07/26 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن

نادي القوة الجوية، تراجعه عن التعاقد مع المدرب علي هادي

بسبب ارتباط الاخير بعقد مع نادي الطلبة.

وذكر

النادي في بيان له انه "حرصاً من ادارة القوة الجوية على

ديمومة العلاقة المحترمة والطيبة مع أدارات الأندية الأخرى،

واحترام العقود المبرمة بين الاندية ومدربيها ولاعبيها، فقد

قررت الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية الرياضي، التراجع

عن التعاقد مع المدرب علي هادي لقيادة الفريق في الموسم

المقبل".

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