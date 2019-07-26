2019/07/26 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أكد رئيس #مجلس #العشائر #العربية في قضاء طوز خورماتو بصلاح الدين، #ثائر_البياتي، أن #فصائل مسلحة من #الحشد_الشعبي تمنع عودة 4 آلاف عائلة نازحة إلى ديارها.البياتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه («الفصائل» تمنع عودة /4/ آلاف عائلة نازحة إلى صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان («الفصائل» تمنع عودة /4/ آلاف عائلة نازحة إلى صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).