2019/07/26 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت المؤسسة القرآنية لتدريس علوم القرآن الكريم فرع الغزالية , وبرعاية مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بغداد المركزي حفل تخرج دفعة مميزة من الطلبة الذين أكملوا الدورة المنهجية الثالثة عشر لعلوم القرآن الكريم 2019/2018 .حيث تضمن الحفل آيات في رحاب الذكر المبين, والكثير من الفعاليات القرآنية الممزوجة بفرحة التخرج والفوز بالقرآن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



المؤسسة القرآنية فرع الغزالية تقيم حفل تخرج للطلبة النعيم نيوز.

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