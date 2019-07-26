2019/07/26 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أفادت مديرية مكافحة المتفجرت، اليوم الجمعة، بأن قوة امنية عالجت عبوة ناسفة وضعت على قارعة طريق في حي البنوك شمالي بغداد.وقالت في بيان إن قوة من مكافحة المتفجرات عالجت، صباح اليوم، عبوة ناسفة باسلوب التفكيك وضعها مجهولون قرب مطعم ضمن منطقة حي البنوك شمال العاصمة بغداد وأوضح المصدر، ان تفكيك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تفكيك عبوة ناسفة في حي البنوك بالعاصمة وكالة خطوة برس.

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