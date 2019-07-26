اسعار النفط ترتفع في ظل توترات جيوسياسية رغم تعثر الطلب

2019/07/26 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن توترات في الشرق الأوسط، توازنها توقعات ضعيفة للنمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 63.46 دولار للبرميل.وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي صعدت 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.وزاد […]

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