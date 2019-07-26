تربية البصرة ترسل قافلة مساعدات الى مقاتلي الحشد الشعبي في قواطع عمليات ديالى

2019/07/26 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارسلت المديرية العامة لتربية محافظة البصرة قافلة مساعدات جديدة الى مقاتلي الحشد الشعبي الأبطال في قواطع عمليات ديالى و خانقين و بحيرة حمرين .وذكر قسم العلاقات والاعلام في المديرية ” ضمت القافلة ٨ عجلات محملة بمواد غدائية وعينية مختلفة من تبرعات الكوادر التربوية وعدد من المتبرعين في قسمي التربية في قضاءي القرنة والمدينة “.[…]

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