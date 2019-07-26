إيران تفرج عن طاقم الناقلة البريطانية

2019/07/26 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ النبأ للأخبارأكدت الحكومة الهندية، اليوم الجمعة، أن طهران أفرجت عن 9 بحارة هنود من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة، بعد أن كانت إيران أعلنت في وقت سابق أنها تسمح للسلطات الهندية بزيارتهم.

وقال السفير الإيراني لدى بريطانيا في وقت سابق من الجمعة، إن بلاده منحت الهند حق زيارة 18 هنديا من أفراد طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة "ستينا إمبيرو"، مضيفاً إن، "السفارة الهندية في طهران مُنحت حق الزيارة القنصلية للقاء 18 هنديا من أفراد طاقم السفينة البريطانية المحتجزة ستينا إمبيرو".

وقالت السفارة الهندية إنها "وجدت أفراد الطاقم في حالة هدوء شديد ولا يشعرون بالذعر".

وتابع السفير الايراني، ان "هناك إجراءات مماثلة بخصوص خمسة آخرين من أفراد الطاقم من جنسيات أخرى.

ويضم طاقم الناقلة البريطانية 18 شخصا يحملون الجنسية الهندية، بالإضافة على خمسة أشخاص آخرين من روسيا والفلبين ولاتفيا، وفقا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم الجمعة الماضي.انتهى/س

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