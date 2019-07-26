شارك في حرب العراق..تعيين رئيساً جديداً لهيئة الأركان الأمريكية

2019/07/26 | 13:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارصادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين الجنرال مارك ميلي رئيسا لهيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، ليخلف في أواخر سبتمبر الجنرال جو دانفورد.

وسيستفيد ميلي من قانون جديد تم تبنيه في 2017 "لمضاعفة فترة ولاية رؤساء الأركان ومعاونيهم لضمان الاستمرارية العسكرية، رغم تغيّر الإدارة الأمريكية".

وسيخلف "دانفورد الذي عيّنه في هذا المنصب باراك أوباما في 2015 لعامين وجدد له دونالد ترامب في 2017 لولاية أخرى من عامين".

وتمت الموافقة على تعيينه بـ "89 صوتا مقابل صوت واحد، بعد يومين من الموافقة على تعيين وزير الدفاع الجديد مارك إسبر".

والجنرال ميلي (61 عاما) ضابط، تخرج بجامعة برينستون وشارك بحروب عدة، منها في العراق وأفغانستان.انتهى/س

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