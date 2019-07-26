شرطة ديالى: نسعى ان تكون مراكز مدن المحافظة خالية من الطرق المغلقة والكتل الكونكريتية

2019/07/26 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الجمعة، إعادة فتح 5 طرق مغلقة منذ أكثر من عقد في مدينة بعقوبة، مشيرة إلى أن عدد الطرق

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