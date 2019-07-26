اعتقال 16 عنصر من البحرية الأمريكية بتهم تتعلق بتهريب المخدرات

2019/07/26 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقل الجيش الأمريكي 16 من عناصر قوات مشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، أمس الخميس، بتهمة الاتجار بالبشر وجرائم مخدرات.

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن الجيش الأمريكي،

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