وزارة الدفاع تعقد اجتماعا مع المصارف الحكومية والأهلية بخصوص توطين رواتب منتسبيها

2019/07/26 | 13:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد الأمين العام لوزارة الدفاع اجتماعا موسعا مع البنك المركزي وعدد من المصارف الحكومية والأهلية في مقر الوزارة، بخصوص توطين رواتب مراتب ومنتسبي الوزارة، تماشيا مع التوجيهات الصادرة من القائد العام للقوات المسلحة وقرار مجلس الأمن الوطني، وناقش خلال الاجتماع العروض المقدمة من قبل المصارف وطبيعة آلية التوطين بما يضمن حقوق وامتيازات المنتسبين.ونقل بيان للوزراة اطلعت وكالة نون عليه ان ممثلين عن المصارف أكدوا بان تحويل رواتب منتسبين وزارة الدفاع يكون عبر الدفع الالكتروني بما يؤمن احتياجاهم من سلف وقروض وسهولة إيصال رواتبهم بعيدا عن التعامل الورقي.موضحين ان توطين الرواتب يعود بالفائدة إلى منتسبي القوات المسلحة، من خلال حساب خاص يفتح لهم، ذات مزايا وفوائد ماليه عديدة، وان المزايا تختلف من مصرف إلى آخر.

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