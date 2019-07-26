السجن مدى الحياة لمدانين اثنين لارتكابهما الخطف والاغتصاب

2019/07/26 | 13:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحكام بالسجن مدى الحياة بحق مدانين لارتكابهما الخطف والاغتصاب

يتبع.



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بغداد اليوم- الديوانية

ضبطت القوات الامنية في محافظة الديوانية، الجمعة (26 تموز 2019)، أرضا زراعية خاصة بزراعة الخشخاش في المحافظة.

وقالت قيادة شرطة المحافظة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكنت من ضبط

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الجمعة (26 تموز 2019)، اعتقال مسافرة عراقية بتهمة القتل، في منفذ زرباطية الحدودي .

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المسافرة تم اعتقالها وفق المادة (406) عقوبات (قتل)،

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الجمعة (26 تموز 2019)، تشكيل فريق أمني لتعقب قناص داعش في ريف خانقين شمال شرق المحافظة.

وقال الحسيني في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "تنظيم داعش لجأ مؤخراً إلى اسلوب القنص عن بعد لاستهداف

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