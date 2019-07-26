ذي قار : القاء القبض على 27 متهما مطلوباً بقضايا مختلفة

2019/07/26 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت المديرية في بيان لها ، ان "أقسام وتوابع مديرية شرطة محافظة ذي قار والمنشات تمكنت خلال الـ (24) ساعة الماضية من القبض على (27) متهما مطلوبا بقضايا جنائية مختلفة".

وأضافت ان القضايا "اهمها السرقة والإيذاء العمد وحيازة ألمخدرات بالإضافة إلى ضبط أقراص مخدرة"، مبينة انه "اتخذت بحقهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتم إحالتهم الى الجهات التحقيقية المختصة".

انتهى .ا.ع

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