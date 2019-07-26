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بعثة الحج العراقية : عدد الحجاج المتواجدين حالياً في الديار المقدسة 39 ألف حاجًا


بعثة الحج العراقية : عدد الحجاج المتواجدين حالياً في الديار المقدسة 39 ألف حاجًا
2019/07/26 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  

وقالت البعثة في بيان لها  إن "39 ألف حاجًا عراقيًا يتواجدون في الديار المقدسة"، مبينة أن "26 ألفًا يتواجدون في مكة المكرمة، و 13 ألفًا في المدينة المنورة".

 

وافتتح العراق والسعودية منفذ عرعر الحدودي بين البلدين في 16 تموز الحالي، لعبور الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة.

انتهى .

ا.ع

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