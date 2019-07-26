بعثة الحج العراقية : عدد الحجاج المتواجدين حالياً في الديار المقدسة 39 ألف حاجًا

2019/07/26 | 13:40

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وقالت البعثة في بيان لها إن "39 ألف حاجًا عراقيًا يتواجدون في الديار المقدسة"، مبينة أن "26 ألفًا يتواجدون في مكة المكرمة، و 13 ألفًا في المدينة المنورة".

وافتتح العراق والسعودية منفذ عرعر الحدودي بين البلدين في 16 تموز الحالي، لعبور الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة.

انتهى .



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