2019/07/26 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
انتهى .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعثة الحج العراقية : عدد الحجاج المتواجدين حالياً في الديار المقدسة 39 ألف حاجًا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت البعثة في بيان لها إن "39 ألف حاجًا عراقيًا يتواجدون في الديار المقدسة"، مبينة أن "26 ألفًا يتواجدون في مكة المكرمة، و 13 ألفًا في المدينة المنورة".
وافتتح العراق والسعودية منفذ عرعر الحدودي بين البلدين في 16 تموز الحالي، لعبور الحجاج المتوجهين إلى الديار المقدسة.
انتهى .
ا.ع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعثة الحج العراقية : عدد الحجاج المتواجدين حالياً في الديار المقدسة 39 ألف حاجًا ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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