لحظة نجاة شاب من الموت بأعجوبة – فيديو

2019/07/26 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وثقت امرأة لحظة نجاة سائق دراجة نارية من الموت بأعجوبة، بسبب تهوره على أحد الطرق السريعة والمزدحمة بالشاحنات.

أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في تايلاند، الشاب وهو يقود دراجته النارية بسرعة عالية وعندما حاول المرور من شاحنة تسير أمامها، اصطدمت بشاحنة أخرى.

طار السائق في الهواء وسقط على الأرض بطريقة مروعة، حيث تعالت صرخات موثقة المقطع من شدة صدمتها وفزعها.

ووفقا لموقع لايف ليك، على الرغم من أن الحادث مؤلم للغاية، من حسن الحظ لم يتعرض الشاب لأي أذى ونجا من الموت المحقق.

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