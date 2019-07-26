المدرب علي هادي: اشكر ادارة نادي القوة الجوية واعتذر لها عن قبول مهمة تدريب الفريق بسبب تمسك ادارة الطلبة بخدماتي

2019/07/26 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدربعليهادي:اشكرادارةناديالقوةالجويةواعتذرلهاعنقبولمهمةتدريبالفريقبسببتمسكادارةالطلبةبخدماتي

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