لتنفيذ مهمة “خاصة”.. اردوغان يرسل مبعوثاً شخصياً الى العراق نهاية الشهر الجاري

2019/07/26 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اكد السفير العراقي في تركيا حسن الجنابي، ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان كلف وزير الغابات وشؤون المياه، لزيارة العراق نهاية الشهر الجاري.وقال الجنابي على صفحته في “فيسبوك” وتابعتها “يس عراق”، “التقيت اليوم بصورة غير رسمية المبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه مع العراق، فيصل اوروغلو، وزير الغابات وشؤون المياه السابق، […]

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