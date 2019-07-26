مؤسسة سبل السلام الإنسانية تقيم مراسيم إحياء ليلة الجمعة في بغداد

2019/07/26 | 13:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة سبل السلام الإنسانية التابعة لمكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله بغداد المركزي , على قاعة ومصلى الأبرار في المكتب الشريف مراسيم إحياء ليلة الجمعة.وذلك بقراءة دعاء كميل وزيارة الإمام الحسين عليه السلام وبحضور قارئ العتبة الكاظمية المقدسة الشيخ سلام الرماحي دام توفيقه.وجاء ذلك امتثالا لتوجيهات المرجعية العاملة لسماحة المرجع …

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