2019/07/26 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني-NNC أكد النائب عن تحالف الفتح وليد عبد الحسين ،اليوم الجمعة، أن تحالف الفتح ترك جميع المناصب التنفيذية في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وألزمنا الأخير بشروط اختيار شخصيات كفؤة ونزيهة ومهنية في توزيع الدرجات الخاصة.وقال عبد الحسين لـ”المركز الخبري الوطني NNC”،إننا “في تحالف الفتح تنازلنا عن المناصب في رئاسة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب يتحدث عن الدرجات الخاصة : تركنا الجمل بما حمل وألزمنا عبد المهدي بهذه الشروط المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يتحدث عن الدرجات الخاصة : تركنا الجمل بما حمل وألزمنا عبد المهدي بهذه الشروط) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يتحدث عن الدرجات الخاصة : تركنا الجمل بما حمل وألزمنا عبد المهدي بهذه الشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).