2019/07/26 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والسفير البريطاني جون ويليكس، ضرورة خفض التصعيد وعدم جر المنطقة الى نزاع يؤثر على الملاحة الدولية .وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان صحفي :” ان الحلبوسي استقبل ويليكس اليوم ، وناقش معه تفعيل جهود المجتمع الدولي والدول المانحة ومنها بريطانيا، لاعادة الاعمار والاستثمار، والعمل بالمشاريع الستراتيجية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة عدم جر المنطقة الى نزاع يؤثر على حرية الملاحة فيها) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والسفير البريطاني يؤكدان ضرورة عدم جر المنطقة الى نزاع يؤثر على حرية الملاحة فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).