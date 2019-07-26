تشكيل لجان شعبية لتعقب مطلقي قذائف الهاون في ديالى

2019/07/26 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت في ناحية العبارة في محافظة ديالى لجان شعبية لتعقب مطلقي قذائف الهاون .وقال مصدر امني :” ان لجانا شعبية تم تشكيلها في قرية الحد الاخضر بأطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة ، باسناد من القوات الامنية ، لتعقب مطلقي قذائف الهاون ، بعد ان تعرضت الناحية الى قصف بقذائف الهاون مؤخرا “.واضاف :” […]

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